¿Cómo es ser Chespirito? Pablo Cruz Guerrero revela lo que no se ve en pantalla

Convertirse en Chespirito no es una tarea fácil. Pablo Cruz Guerrero lo sabe bien. Interpretar a una figura tan querida y reconocida como Roberto Gómez Bolaños —el creador de “El Chavo del 8” y “El Chapulín Colorado”— fue uno de los retos más grandes de su carrera, y también uno de los más significativos.

“Definitivamente, ha sido lo más grande e importante que he hecho hasta ahora”, afirmó en conversación con Ciudadano ADN.

El actor reconoció que durante el proceso se sintió transformado por completo. “Cuando me veía caracterizado, sí me sentía otra persona. Ahora que me miro al espejo, siento que Roberto ya no está, y eso no me da nostalgia, me hace sentir humildemente honrado de haber podido transmitir su historia”, expresó.

“Una versión de lo que pasó”

Cruz Guerrero explicó que la serie Chespirito: sin querer queriendo, disponible en HBO Max, fue construida con respeto y pasión, y que se aleja de la imitación para centrarse en la esencia del comediante. “Los directores nos pidieron interpretar, no imitar. Cada actor puso todo su corazón para contar esta historia con dignidad”, relató, destacando la colaboración de la familia Gómez Fernández y del equipo de Warner.

El impacto del personaje lo sigue sorprendiendo. “Sabía que Chespirito tenía una audiencia grande, pero no imaginaba cuánto significaba para la unión familiar en América Latina”, dijo.

Cruz también destacó la valentía de mostrar los claroscuros del personaje. “Esto que estaba pasando detrás de cámaras y esto que estaba pasando, que solamente hemos escuchado tal vez por chismes y cosas, vamos a ver una versión de lo que pasó”, reflexionó.

Finalmente, sobre su vínculo con Chile —país donde Chespirito tiene una devoción masiva—, Pablo comentó con cariño: “Fue la primera ciudad que visité en mi luna de miel. Amo Chile, me encantaría volver pronto”.