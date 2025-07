Importante rostro de TVN es denunciado por grave violencia física, psicológica y sexual: expareja se querelló por crudos abusos

Es una querella tremenda. Una que interpuso la expareja de un reconocido rostro de TVN, a quien acusó de maltrato físico, psicológico y sexual.

The Clinic destapó la acción legal contra Santiago Pavlovic, periodista de la señal estatal, que fue denunciado por quien fuera su mujer por 20 años y madre de dos de sus hijos.

Lara El Narekh, también periodista, fue quien acudió a la justicia. Y destapó gravísimas situaciones que habría vivido con el reportero, en una relación que comenzó cuando ella tenía 22 años y él 53.

Así, la mujer manifestó que Pavlovic la humillaba constantemente, no solo por sus capacidades intelectuales, tratándola de “ignorante” y de que la había sacado “del arroyo”, aludiendo a que no era nadie cuando la conoció.

Además, la atacaba por su cuerpo, como en un correo del año 2010 que presentó como prueba, donde éste le escribía: “tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente, y lo que más me altera es que no tiene remedio y va en aumento”.

“Te dije que yo no te convenía porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo. Le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura”, le expresó en el mismo mensaje.

Junto a esto, Lara confesó que la figura de Informe Especial se convirtió con los años en un celópata, tratándola de “fresca de mierda” y “escort”, revisándole sus conversaciones privadas e incluso entrando a la fuerza a su domicilio, hostigamiento que acusa no se ha detenido pese al término de la relación.

Por eso, en The Clinic informaron que la mujer decidió interponer una querella criminal por el delito de maltrato habitual, además de pedir las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y obligación de abandonar el hogar común que comparten.