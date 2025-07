Uno de los deseos más codiciados por los hinchas de la Universidad de Chile, es el regreso de Eduardo Vargas a los pastos del Centro Deportivo Azul. Situación que podría estar cerca de ocurrir.

Según el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, el segundo máximo artillero de La Roja habría iniciado ciertos trámites en nuestro país que lo acercarían cada vez más a Chile.

“Supe que ya Eduardo Vargas está haciendo trámites para venirse a Chile. De esos trámites cuando te vas a vivir a otro lado, de vivienda, es un síntoma inequívoco de que se va a venir a Chile. Es lo que supe yo, lo escuché por ahí”, comentó el reportero.

“Turboman”, que viene de un discreto paso por Nacional de Uruguay, donde de mutuo acuerdo se decidió rescindir el contrato del futbolista, actualmente se encuentra como agente libre y, aunque desde Azul Azul desmienten acercamientos con el delantero, la situación podría cambiar en los próximos días.

“Está buscando todo para poder venirse a vivir a Chile. A pesar de que ayer me dijeron que no, que todavía no han conversado nada, algo hay ahí con Eduardo Vargas para que pueda venir. Entonces, si se diera todo, el carrilero extranjero que sería Salomoni, el volante central chileno Álvaro Madrid y el atacante chileno, ahí estarían los tres cupos de La U con la idea de que no se vaya nadie en este mercado y ya en diciembre se puedan abrir las puertas de entradas y salidas”, finalizó el reportero Marcelo Díaz.