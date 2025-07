Al Hilal dio un batacazo y eliminó al Manchester City en los octavos de final del Mundial de Clubes, con gran actuación de Marcos Leonardo, quien le marcó dos goles al cuadro inglés. Una de esas anotaciones fue la que le terminó dando el triunfo al elenco árabe.

El atacante brasileño fue elegido como la figura del partido. Tras recibir su premio, conversó con Cazé TV y se quebró en plena entrevista al recordar a su madre. “Poca gente lo sabe, pero pasé por momentos difíciles estos últimos dos meses. Mi madre estuvo intubada 23 días y en la UCI por 60 días. Estos meses han sido duros para mí y mi familia”, partió señalando el jugador de 22 años.

“Cuando marqué esos dos goles, me acordé de mi madre, que pudo ver el partido de hoy, porque está mejor. Si no fuera por ella y por mi papá, yo no estaría acá”, agregó el exdelantero de Santos y Benfica.

Después de entregar estas declaraciones, y de mostrarse bastante emocionado por la situación de su madre, Marcos Leonardo recibió un cariñoso abrazo de quien lo estaba entrevistando.

Con el ariete brasileño como figura, Al Hilal avanzó a los cuartos de final del Mundial de Clubes y se convirtió en rival de Fluminense, que también viene de dar la sorpresa al derrotar a Inter de Milán en octavos.