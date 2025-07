DC dividida tras triunfo de Jara en las primarias: junta nacional del 26 de julio definirá postura de cara a las presidenciales

La Democracia Cristiana (DC) se encuentra dividida tras la victoria de Jeannette Jara en las primarias presidenciales. La exministra, militante del Partido Comunista (PC), ha generado fuertes tensiones dentro del partido, que no participó en la primaria.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, ha sido claro en rechazar cualquier pacto con el PC. Tras la derrota de Carolina Tohá, el partido debe decidir su rumbo. El 26 de julio, la junta nacional será clave para definir su postura de cara a las elecciones del 16 de noviembre.

Hay dos posiciones enfrentadas: algunos como los alcaldes Claudia Pizarro y Gustavo Toro abogan por respaldar a Jara, mientras que Undurraga y otros militantes rechazan esa opción, citando “profundas diferencias” con el PC. En este contexto, circula una declaración interna en contra de apoyar a Jara.

Día decisivo

Undurraga ha reiterado que no cambiará su postura. “Yo no estoy dispuesto a firmar un pacto con los comunistas”, aseguró el presidente de la DC, añadiendo que su postura se mantiene firme porque “el apoyo a Jara implicaría el desfonde del partido, y eso no lo vamos a permitir“.

En sus palabras: “Si el centro progresista no tiene candidato presidencial, esto se va a dividir entre izquierda y derecha. Eso no es bueno para Chile”.

Mientras tanto, algunos sectores del partido barajan la posibilidad de presentar un candidato propio, como Harold Mayne-Nicholls o incluso Eduardo Frei Ruiz-Tagle, o bien apoyar a Marcelo Trivelli si se considera viable.

La DC se enfrenta a una decisión crucial en su junta del 26 de julio, que definirá su futuro político.