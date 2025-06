Los pillaron acaramelados en el Glastonbury: esta es la nueva novia de Harry Styles

Harry Styles volvió a acaparar la atención pública tras ser captado en un apasionado beso con una mujer durante el Festival de Glastonbury, realizado el pasado fin de semana. Según reportes de medios británicos, la mujer en cuestión es Ella Kenny, una productora que trabaja desde hace tres años en un estudio en Londres.

El ex integrante de One Direction, de 31 años, asistió al evento musical en Worthy Farm acompañado de un grupo de amigos. Testigos afirman que, mientras la noche avanzaba, Styles fue visto compartiendo un momento cercano con una mujer en el área VIP, culminando con un beso en la pista de baile. La escena fue grabada en video y difundida por el tabloide The Sun.

Fuentes cercanas citadas por el mismo medio describieron a la mujer como alguien “normal y sensata”, distinta a algunas de las celebridades con las que el cantante ha sido vinculado en el pasado. La misma fuente señaló que, si bien hubo conexión entre ambos, no se puede confirmar si el encuentro dará paso a una relación.

De Tokio a Worthy Farm: los romances públicos del artista

Este episodio marca la primera muestra pública de afecto por parte de Styles desde su comentado beso con la supermodelo Emily Ratajkowski en las calles de Tokio, en 2023. En esa ocasión, ambos fueron vistos bailando y besándose bajo un paraguas, sin preocuparse por la presencia de curiosos.

En el último año, Styles también estuvo relacionado sentimentalmente con la actriz canadiense Taylor Russell, con quien habría comenzado una relación en 2023. La pareja fue vista en diversas ocasiones hasta mayo de 2024, cuando se informó su separación tras un viaje por el este de Asia.

Antes de estos episodios, el cantante británico ha mantenido romances con varias figuras reconocidas del espectáculo, entre ellas Taylor Swift, Kendall Jenner, Camille Rowe y Olivia Wilde.