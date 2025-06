Carla Ballero destapó complejo episodio en la clínica mientras la intubaban: “Fue muy fuerte lo que pasó”

Volvió. Y lo hizo dando una entrevista exclusiva a su programa Sígueme, donde Carla Ballero se emocionó con su propia historia.

Es que la figura relató el grave proceso de salud que vivió debido a una neumonía neumocócica grave, que la tuvo al borde de la muerte.

“Estaba súper desnutrida… me dijeron que por eso estuve a punto de morir, porque soy muy joven como para terminar así”, contó.

Pero sin duda lo más complejo de toda su narración fue lo que vivió en la UCI, justo antes de ser intubada.

“Esta es la parte que yo todavía no la voy a contar en público. Viví una situación muy potente en la UCI de la clínica, que es un tema que lo voy a resolver con la clínica primero y después veré si algún día lo cuento”, partió diciendo, dejando a sus compañeros en shock.

El crudo momento que vivió Carla Ballero

Ballero continúo, manifestando que “fue muy fuerte lo que pasó. Voy a decir lo que puedo decir, porque soy correcta con las cosas”.

Y contó que “a mí no me podían dormir cuando me intubaron. Entonces cuando yo estaba desnuda, me estaban poniendo esta cosa para la orina, abierta de piernas, todo ese proceso yo estaba despierta y ellos pensaban que yo estaba muerta, dormida”.

“Yo estaba consciente y se dieron cuenta en un momento, que esto es lo que voy a omitir, porque yo lucho contra esto para que se den cuenta que yo estoy despierta y logro abrir mis ojos muy poco y los empiezo a seguir a uno de los enfermeros, y ahí dicen está despierta y me vuelven a sedar, me vuelven a sedar”, añadió.

Carla indicó que “te dan morfina, fentanilo... pero no me dormían... ese proceso fue muy heavy, muy duro, estaba viva muerta, estaba sola, no se lo doy a nadie, fue terrible”.