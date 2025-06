Primarias 2025: el verso de Fito Páez con que Jeannette Jara inició su discurso triunfal

Fueron más de 20 minutos de discurso, el que comenzó con “Muchas gracias” y remató con “Viva Chile”. La gran ganadora de esta jornada de Primarias oficialistas, Jeannete Jara, dio un discurso en que partió con una frase que sonó mucho en los años 80.

“Hoy quiero partir diciéndoles, que hoy vengo a ofrecer mi corazón”, fue una de las primeras frases de Jara, quien será la representante del oficialismo en las elecciones presidenciales de noviembre.

“¿Quién dijo que todo está perdido?

Yo vengo a ofrecer mi corazón

Tanta sangre que se llevó el río

Yo vengo a ofrecer mi corazón".

Ese verso corresponde a “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, una de las canciones más famosas del músico argentino Fito Páez, la que fue publicada en 1985. Se trata del quinto tema de su álbum “Giros”.

En los últimos días, Fito Páez volvió a hacer noticia al referirse a la situación que vive su país. “Yo -la Argentina de Milei- la vivo junto a mis hijos y no me gusta, pero entiendo que había procesos impostergables que realizar dentro de la economía argentina y entiendo también que es un gobierno elegido cada 4 años y que no ha habido una autocrítica abierta de las fuerzas que hicieron posible que Milei esté hoy”, dijo el músico a la agencia EFE.

