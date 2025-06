“No voy a perder mi trabajo”: el tenso momento que se vivió en Conchalí por designación de vocal de mesa

Una tensa situación se vivió en horas de la mañana de este domingo en el Liceo Poeta Federico García Lorca, designado como local de votación en la comuna de Conchalí para estas Primarias Presidenciales 2025.

Esto porque un votante se negó a quedarse como vocal de mesa, argumentando que su mesa designada ya estaba instalada.

“No me voy a quedar, no voy a perder mi trabajo y no lo quiero perder. Me llevó seis meses tratando de encontrar un trabajo de fin de semana y acabo de encontrarlo y por esto voy a perderlo”, dijo el hombre.

“Qué querías, ¿qué no viniera a trabajar para no enfrentar esto?”, cuestionó el sujeto, reiterando que “no me voy a quedar aquí, no puedo”.

Mientras que el encargado del local de votación argumentó que el hombre fue designado porque faltaban vocales en otra mesa. “Él puede ser designado en cualquier mesa de votación”, dijo.

Pese a esto, el hombre siguió negándose a quedarse en el recinto, por lo que los encargados indicaron que darán una chance “de que venga alguien para ver si encontramos algún otro elector”.

No obstante, le indicaron al hombre que “no lo podemos dejar salir”.