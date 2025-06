Jeannette Jara: “Quien gane las primarias, será el candidato o candidata de una coalición amplia, no de un solo partido”

La candidata presidencial del Partido Comunista (PC), Jeannette Jara, acudió al Liceo A-33 de la comuna de Conchalí para votar en las Primarias Presidenciales 2025.

Tras emitir su sufragio, la exministra del Trabajo indicó que espera que “más personas hoy día puedan motivarse y participar en la capital, pero en el resto del país también es muy importante votar. Todas las regiones de nuestro país tienen que participar”.

“El proceso de descentralización es muy relevante, y que ustedes decidan desde sus regiones y localidades quién va a ser la candidata o el candidato que va a encabezar al oficialismo en la primera vuelta presidencial, va a ser también muy relevante”, agregó.

En esa línea, Jara indicó que “me siento muy emocionada. Hoy día me tocó volver a mi liceo A-33 de Conchalí, y se juntan las emociones de cuando era uno más joven y ahora ya con más experiencia desde otro lugar”.

“Estoy contenta por el apoyo de mis vecinas y vecinos, los voceros de la campaña, todos los que han estado trabajando este tiempo, y quiero decirles que me declaro una persona que está muy contenta del trabajo que hemos hecho, independiente del resultado que tengamos", complementó.

Según expresó la exsecretaria de Estado, “cada uno de nosotros está en esto porque aspira a poder ganar la elección. Pero independiente del resultado, creo que hemos hecho una bella campaña que ha devuelto en buena medida la esperanza a nuestro país para poder ganar la elección en noviembre".

“A nosotros nos interesa ganar esa elección, no por los cargos. A mí lo que me interesa es un proyecto país, y creo que nuestro país necesita seguir avanzando en seguridad pública en los barrios, mejorar la salud pública es sumamente relevante, y por cierto, fomentar el crecimiento económico”, aseveró.

Roces con Tohá

Respecto a los últimos dichos de la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, respecto a una eventual victorias de la carta del PC, Jara declaró que “tienen que tener tranquilidad, nosotros ya formamos parte de una coalición de gobierno donde están distintos partidos, y quien gane la primaria va a ser la candidata de una coalición amplia, no de un solo partido”.

“Es evidente que quien quiera ganar una elección presidencial para un proyecto para el país debe tener la suficiente capacidad de incluir a todos, dialogar con todos, no excluir, no descalificar a los demás, no maltratar a los demás, sino que por el contrario, hacer una diferencia en esto”, prosiguió.

“Si me toca asumir la primera magistratura del país, sabré gobernar con todas y con todos y representar, no solo a los que hoy día voten por mí o a los que estén en esta primaria, sino que también a los que están desilusionados o enojados o molestos. Hay que escucharlos", cerró.