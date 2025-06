En medio de los partidos de la Americup Femenina de Básquetbol que se está desarrollando en el Parque Deportivo Estadio Nacional, no debiera sorprender la presencia de otros deportistas siguiendo el evento.

Lo que sí es llamativo es que sean parte de la organización del evento, como es el caso de María Fernanda Valdés, levantadora de pesas.

“Entré a la UGED (Unidad de Grandes Eventos Deportivos) en el IND. Estamos apoyando de staff, en el servicio al cliente. Feliz de estar acá. Empecé a tirar curriculum y me ofrecieron trabajar en esta unidad”, explicó la serenense en diálogo con ADN Deportes, en un trabajo que le viene bien, considerando que fue madre hace ya tres años y, en medio del proceso, perdió su beca Proddar al no revalidar el oro que ganó en Lima 2019.

“Estudié Ingeniería Civil Industrial y todo lo que es logística me encanta, me entretiene mucho. Somos un grupo gigante, entré a trabajar hace dos semanas. Contenta de ayudar y aportar en lo que necesiten. Vengo a aportar lo que me pidan”, remarcó la deportista de 33 años, que se ha encargado desde cuidar accesos, manejar el carrito de transporte interno y hasta ayudar con el armado de la cancha en la previa.

“Estoy coordinando a los voluntarios para el apoyo de servicio al espectador. La gente se ríe, los llevo en el carrito y me dicen ‘yo te he visto’. Se llevan la sorpresa. Me da risa, es parte de, pero muy contenta en esta nueva faceta”, comentó María Fernanda Valdés, valorando este espacio para buscar opciones de trabajo más allá del deporte.

“Me abrió una gran puerta que estaba cerrada. Es una gran oportunidad de aprender. Es estresante, pero se vive una fiesta interna para que el cliente lo pase bien y sea una grata actividad”, comentó la campeona panamericana en la halterofilia, que no ha podido seguir la campaña nacional.

“Estoy adentro, afuera, asi que veo un ratito el partido y vuelvo a salir. No me alcanza el tiempo“, concluyó en ADN Deportes.