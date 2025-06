Pellegrini suma un refuerzo para el Betis desde el Mundial de Clubes

🚨💚🤍 Rodrigo Riquelme to Real Betis, here we go! Deal done on a five year contract for Roro to join Betis project.



He’s the replacement for Jesús Rodriguez who’s set to join Como next week for €22.5m plus add-ons.



Sell-on clause will be part of Riquelme deal with Atléti. pic.twitter.com/mIyPvYDYTa