Mayne-Nicholls propone a Guardiola como DT de Chile: “Primero lo mejor, después lo demás”

El expresidente de la ANFP, Harold Mayne-Nicholls, sorprendió con un ambicioso nombre para hacerse cargo de la Selección Chilena: nada menos que Pep Guardiola, actual técnico del Manchester City y uno de los entrenadores más exitosos del fútbol mundial.

En conversación con el programa El Almanaque de Florete, conducido por Paulo Flores, el exdirigente apuntó alto y no dudó en señalar que el español debería ser la prioridad para asumir la banca nacional tras su anunciada salida del cuadro inglés en 2026.

“¿Por qué te ríes? Ese es el problema, siempre apostamos a lo bajo. Guardiola dijo que se va del City el próximo año, listo. Yo ya habría ido a buscarlo”, aseguró. Y añadió: “Si voy a buscar a alguien, primero lo mejor, después lo segundo mejor. No voy a ir a buscar al que está disponible, esto es la selección chilena”.

Mayne-Nicholls también recordó que la contratación de Martín Lasarte en 2021 se concretó simplemente porque el técnico estaba en Chile de visita, y fue crítico con ese tipo de decisiones: “La labor de un dirigente es encontrar al mejor, no al que calce con el presupuesto”.

Consultado por el millonario salario de Guardiola —que ronda los 22,4 millones de euros por temporada en el City—, respondió: “Después se ve el presupuesto. La plata viene cuando haces las cosas bien, y se va cuando lo haces mal”.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de convencer a Manuel Pellegrini, con quien mantiene una relación cercana, pero fue cauto: “Es muy difícil. Lo primero que me va a preguntar es: ‘¿Quién me garantiza que las decisiones las voy a tomar yo y no el directorio?’”.