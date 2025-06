Carlos Palacios rompe el silencio tras ácidas críticas en Boca: “Soy joven, también quiero disfrutar”

De regreso tras la amarga eliminación de Boca Juniors en la fase de grupos del Mundial de Clubes, Carlos Palacios se refirió por primera vez a los cuestionamientos que ha recibido tanto dentro como fuera de la cancha, en una entrevista concedida al sitio oficial de Colo Colo.

El mediocampista chileno, formado en Unión Española, enfrentó las críticas que ha recibido en Argentina, especialmente por su vida extrafutbolística. “A veces uno quiere disfrutar el momento, salir a distraerse un rato. Soy joven, soy persona, tengo una vida más allá de la presión que uno sabe que tiene”, señaló con franqueza. Y agregó: “No te va a hacer mejor ni peor por querer compartir con tus amigos. Ni miro lo que opinan de mí”.

Pese a sus palabras, Palacios aseguró que su rutina en Buenos Aires no es de excesos: “Trato de no salir tanto, siempre paso en la casa, nunca he pisado el mall desde que estoy acá”.

En cuanto a la exigencia que representa jugar en Boca Juniors, el volante no eludió la responsabilidad. “Todo es Boca: la polémica es Boca, la felicidad es Boca, la tristeza es Boca… Parece que los demás equipos no existen”, reflexionó. También reconoció el peso de las expectativas: “El hincha es muy apasionado, está acostumbrado a ganar siempre. A veces esperan que juegues todos los partidos bien, pero al frente también hay rivales que quieren lo mismo”.

Respecto a su adaptación en su primer año en el club argentino, Palacios se mostró conforme: “He hecho goles, he jugado bastante. Pensé que sería más difícil, pero me he sentido bien. Estoy en un buen momento de mi carrera y sé que puedo seguir creciendo”.

Finalmente, la “Joya” dejó abierta la puerta a un posible regreso al fútbol chileno: “A Colo Colo quiero volver en su momento si se puede. Me fui como quería: siendo campeón y protagonista. La gente me quiere y me lo demuestra siempre”.