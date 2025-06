The New York Post / James Messerschmidt

Una mujer de 73 años fue encontrada muerta este jueves en el interior de una vivienda en el sector de Mill Basin, en Brooklyn, Nueva York, en condiciones que las autoridades y vecinos han descrito como “una escena de pesadilla”. Su cuerpo yacía en el primer piso de una casa repleta de basura, sin electricidad, y rodeada por cerca de 80 perros en estado de abandono.

Según informó la policía, la mujer compartía la residencia con su hermana, y ambas habían sido reportadas por vecinos debido al fuerte olor que emanaba desde la casa y por los ruidos constantes de ladridos. El hallazgo del cadáver se produjo tras el ingreso de personal de emergencia, que detectó un ambiente insalubre, con montones de objetos acumulados hasta la cintura, jaulas apiladas, colchones en el suelo y animales en condiciones críticas.

Algunos de los perros rescatados presentaban signos visibles de descuido, como pelaje enmarañado y rastas que les impedían ver. Uno de ellos incluso se encontraba pariendo cuando llegó la policía. Las autoridades locales, junto con equipos del Centro de Cuidado Animal de Nueva York, retiraron a los animales en al menos dos operativos, realizados entre el jueves y el viernes.

En la puerta principal del domicilio fue colocada una orden oficial de desalojo por parte del municipio. Las imágenes captadas desde el interior de la casa, difundidas por la prensa local, muestran un ambiente colapsado, con condiciones insalubres y sin acceso a servicios básicos como luz eléctrica o aire acondicionado, a pesar de la histórica ola de calor que afecta a la ciudad.

Los vecinos no ocultaron su consternación. “El viento sopla hacia mí y huele a muerte”, dijo uno de ellos al medio New York Post. Otra residente del sector, Leeora Bernstein, relató que debía mantener las ventanas cerradas por el hedor, y recordó constantes peleas entre las hermanas. “El olor es muy tóxico. No entiendo cómo podían vivir así”, señaló.

La causa de muerte de la mujer aún no ha sido determinada. Mientras tanto, continúa la labor de rescate y evaluación del estado de los animales sobrevivientes. Las autoridades no descartan presentar cargos relacionados con maltrato animal o negligencia.