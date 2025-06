Presidente del PC ratifica postulación de Jadue a diputado por el distrito 9: “En tanto no haya privación, él va a ser candidato” / Sebastian Beltran Gaete

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), ratificó que Daniel Jadue será candidato a diputado por el distrito 9 mientras no se le impida legalmente.

“En tanto esa privación (la de ser candidato) no exista, va a ser candidato”, aseguró Carmona a CNN, refiriéndose a las medidas cautelares que enfrenta Jadue debido a su arresto domiciliario total en el marco de la investigación por el caso Farmacias Populares.

En cuanto a la situación interna de la centroizquierda, Carmona destacó la importancia de la unidad frente a la derecha.

“La unión hace la fuerza. Hoy día vale más que nunca”, expresó, haciendo un llamado a evitar nuevas candidaturas que puedan dividir a las fuerzas políticas de la coalición. Afirmó que la elección presidencial está “en competencia”, aunque reconoció que la derecha podría llegar con “fuerza” en noviembre.

“Daniel lo sabe, no es mi estilo”

Respecto a los polémicos comentarios de Jadue sobre Carolina Tohá, quien expresó “menos mal” que no se presentará como candidata presidencial, Carmona dejó claro que no comparte esa postura.

“No las comparto porque no actúo así en política. (…) No es mi estilo, lo sabe Daniel, lo saben en el partido”, señaló. Sin embargo, también matizó que la respuesta de Tohá no le parece adecuada.

“El respaldo que yo pueda darle a cualquier candidatura será necesario”, agregó Carmona, quien afirmó que el PC apoyará al candidato que gane la primaria, sea quien sea.

“Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad: a todo evento vamos a estar con la candidatura que gane esta primaria; si es la nuestra, obviamente, y si no, con el mismo entusiasmo”, concluyó.