My Chemical Romance suma segunda fecha en Chile tras agotar entradas en tiempo récord

El fervor por My Chemical Romance sigue demostrando que la banda conserva una base de fanáticos fieles y muy entusiastas en Chile.

La agrupación estadounidense, que recientemente lanzó una nueva edición de su emblemático disco Three Cheers For Sweet Revenge, agotó en apenas una hora todos los tickets para su show del 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Debido a la alta demanda, el grupo confirmó un segundo concierto en Santiago. Así, el reencuentro con sus seguidores se amplía ahora con una fecha extra para el 28 de enero, en el mismo recinto.

Los norteamericanos llegarán al país como parte de su esperada gira Long Live: The Black Parade, la cual recorrerá el continente con varias paradas sold out y contará con The Hives como invitados especiales en este tramo.

Para quienes se quedaron sin entrada para el primer show, todavía queda una oportunidad. Las entradas para esta nueva presentación estarán disponibles desde el mediodía de este sábado 28 de junio a través de Ticketmaster.

Esta visita marca un hito para los fanáticos locales, que no veían a Gerard Way y compañía en suelo chileno desde su recordado paso en 2008. El regreso del cuarteto, que desde su reunión en 2019 ha revivido la nostalgia de sus seguidores.