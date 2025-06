“Esperemos que esto tenga un punto final”: Mosa descarta dejar Colo Colo por los estados financieros de Blanco y Negro

Este viernes, en la Junta de Accionistas de Blanco y Negro, el 49,93% de los asistentes rechazó los estados financieros de la concesionaria que rige los destinos de Colo Colo.

Ante esto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) exigirá una nueva junta extraordinaria en 60 días más para convocar una nueva votación.

“Es una cosa que están consultando nuestros abogados a los órganos pertinentes. Ya vieron cómo se dieron las votaciones, no se dio ni un rechazo ni un apruebo, hay un 10% de abstención”, remarcó Aníbal Mosa, que se mostró tranquilo ante una mayor investigación de la CMF.

“No se va a encontrar con nada irregular. Hay que entender el contexto de cómo llegan estas lucas a Colo Colo y para qué son. Estoy totalmente tranquilo. Las cosas están en orden, la plata se gastó en los refuerzos. No hay gato encerrado, como quieren hacer creer algunos aquí”, dijo, aludiendo a la acusación del bloque Vial-Ruiz Tagle.

“Este tipo de cosas no ayudan. Hemos perdido un montón de tiempo, estas cosas no ayudan a la institución ni hablan bien de ella”, comentó Aníbal Mosa, contra quien no se logró la mayoría absoluta de los votos como para inhabilitarlo en la presidencia de Blanco y Negro.

“Deberíamos estar concentrados en el estadio nuevo, en lo que va a pasar con el equipo y no. Espero que esto tenga un punto final y ponernos todos de acuerdo para sacar adelante la situación”, recalcó.

La postura del Club Social y Deportivo Colo Colo

También se expresó al respecto Edmundo Valladares, que lamentó este nuevo conflicto que divide a Blanco y Negro.

“No existen argumentos que pudieran fundamentar un rechazo, es lo que dicen los auditores externos. Es entendible las consultas, pero tenemos que dejar el conflicto y poner el foco en la gestión del club. Se entiende que tras esto hay un componente político, es innegable”, planteó, abogando por poner el foco en otros temas más urgentes.

“No hemos hablado de fútbol. Estamos de acuerdo para que en julio comiencen a sesionar las comisiones", concluyó el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo.