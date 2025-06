El presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD) y vocalista de la banda Sinergia, Rodrigo Osorio, más conocido como Don Rorro, habló este viernes 27 de junio con Ciudadano ADN.

Durante la entrevista, el cantante recordó la vez que fue retenido en el aeropuerto de Bulgaria, y de cómo la figura de Iván Zamorano jugó un papel fundamental para evitar que sea devuelto a Chile, luego de que uno de los encargados de migración mencionara al exfutbolista chileno y él señalara que es su amigo.

Su experiencia escuchando reggaetón chileno con un taxista de Bulgaria

Más adelante, el artista relató su anécdota con un taxista búlgaro. “Llega y me escucha el acento (...) Y resulta que me dice que si yo hablaba español, y me dijo ‘Daddy Yankee, Don Omar’ y todo eso, me empezó a decir así. Y yo le dije, ‘mira, te voy a mostrar reggaetón chileno’”, contó.

“Y me pasó su celular y empecé a buscar Gata Only. Y partió Gata Only y a él le cambia la cara, y dice ‘esa canción la escucho todos los días, me gusta mucho su energía’. Y Gata Only era parte de su playlist. Un taxista búlgaro que le gustaba la música urbana y todo, su favorita era Gata Only, ¡fascinado po!”, añadió.

Finalmente, el vocalista de Sinergia expresó: “Le mostré otros (artistas) más y le gustaron todos. Entonces, realmente nosotros tenemos potencial de exportación en todas las direcciones”.

“Y lo que está pasando con la música urbana chilena en el mundo es importante, pero podríamos nosotros, perfectamente si tuviéramos la industria y un Estado que se la jugara, podríamos tener fenómenos como el de Colombia, que tiene material de exportación en todas las direcciones”, cerró.