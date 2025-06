Bárbara Figueroa es sorprendida en vivo con denuncia de exempleada doméstica por supuesto no pago de cotizaciones

Mientras participaba en el programa Al Pan-Pan de El Mostrador, conducido por Mirna Schindler, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista y vocera del comando de Jeannette Jara, fue sorprendida con una consulta sobre una denuncia laboral en su contra.

La periodista preguntó al comienzo, contextualizó. “Tiene que ver con una persona que trabajó como asesora de hogar en tu casa, de nombre Sandra Monarde, que dice que comenzó a trabajar en marzo de 2022 en tu casa junto a tu marido, obviamente, que firmó un contrato para trabajar dos o tres veces por semana en tu casa por el pago de 40.000 pesos por jornada, incluyendo leyes sociales".

Tras ello, la comunicadora interpeló: “Pero dice que luego de dejar de trabajar con ustedes en mayo de este año, fue a la Dirección del Trabajo para denunciar que solo le habían pagado las cotizaciones durante los primeros diez meses. ¿En qué está esto? ¿Qué puedes responder respecto de esta acusación?“.

Frente a la pregunta, la también exembajadora de Chile en Argentina y expresidenta de la CUT respondió: “Yo desconozco plenamente el tema. Yo agradezco que tú me lo consultes, porque, como te decía, no conozco la situación, pero aquí, evidentemente, los trabajadores, lo primero que uno no puede hacer es negarles el derecho a que hagan una denuncia”.

Agregó además: “Eso, de ser así, yo insisto, no tengo ningún antecedente del tema. Pero de ocurrir, no era yo quien llevaba esas materias, pero de ocurrir acá deberá hacerse el procedimiento que corresponde. Y las denuncias son legítimas, todos los trabajadores tienen el derecho a hacer las denuncias como corresponde”.

La expresidenta de la CUT confirmó que para ella la denuncia era una sorpresa

Sobre quién manejaba relación laboral con la trabajadora, aclaró que: “no era yo, precisamente, porque estuve entrando y saliendo del país, quien llevaba la relación... (era el marido, según mencionó en ese instante, Mirna Schindler)”.

“Si hay una denuncia y están los antecedentes, bueno, habrá que verlo”, complementó.

Finalmente, Bárbara Figueroa reiteró: “Yo no tengo antecedentes de la denuncia (...) Los trabajadores no tienen por qué poner antecedentes si quieren hacer una denuncia, eso es un derecho que ellos tienen. El trabajador tiene el derecho a hacer la denuncia, no tiene por qué avisar, llamarte (...) Ahí no hay ninguna irregularidad”.

¿Qué dijo al respecto el ministro del Trabajo?

Consultado por la prensa, el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, indicó: “En primer lugar, señalar que estamos haciendo indagaciones sobre esa denuncia para ver cuáles son sus alcances y, por lo tanto, en este momento no nos podemos referir a los detalles, pero existen derechos laborales y, por lo tanto, todas las personas tienen que cumplir con la ley”.

“Pero estamos indagando cuál es el alcance de esta denuncia para poder saber cuáles van a ser los cursos de acción”, concluyó.