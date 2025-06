“Yo nunca he hecho un mal pronóstico”: Iván Torres se la juega y revela si llueve o no en Santiago el fin de semana

Iván Torres, meteorólogo de TVN, aclaró todas las dudas con su pronóstico del tiempo para Santiago en los próximos días.

En específico, el experto aclaró qué pasará realmente con las lluvias este sábado 28 y domingo 29 de junio.

Tras varias jornadas sin caída de agua, el panorama podría cambiar en las próximas horas.

Todo apuntaría a este sábado, donde el cielo amanecerá cubierto. “Tal como ayer, (habrá) precipitaciones en precordillera hacia fines del día en la noche. Algunos goterones podrían caer en el sector del centro de Santiago”, detalló, sin descartar a comunas adyacentes.

“Nada importante en cuanto a acumulación de agua, es una situación muy debilitada”, señaló sobre un escenario que solo se extendería hasta la madrugada del día siguiente.

En cifras, en la precordillera se podrían esperar entre uno y dos milímetros.

Una situación diferente se vivirá en durante el cierre de la semana. “El día domingo durante la jornada diaria va a estar solamente con nubes, pero con una máxima bastante baja: 12 de máxima y dos de mínima”, detalló el experto.

Más adelante, el agua seguirá estando ausente. Al menos por el momento, tanto el lunes como el martes estarán nublados, con amanecer fríos y marcas que no irán más allá de los 14°C como tope.

“Usted sabe, yo nunca he hecho un mal pronóstico. No se me han cumplido, que eso es diferente”, bromeó Torres.