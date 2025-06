“Me pareció insólito”: El fuerte reclamo de Marcelo Gallardo a la FIFA tras quedar fuera del Mundial de Clubes

River Plate, con el chileno Paulo Díaz como titular, se despidió este miércoles del Mundial de Clubes 2025, luego de caer por 2-0 ante Inter de Milán y cerrar su participación en el tercer lugar del Grupo E, detrás del cuadro italiano y de Monterrey.

Tras la caída, el entrenador del “Millonario”, Marcelo Gallardo, hizo un fuerte reclamo y emplazó a la FIFA por una insólita situación que tuvieron que vivir en el partido disputado en el estadio Lumen Field de Seattle.

Es que mientras el equipo de Núñez era superado por los “Nerazzurri”, la organización del torneo mostró en las pantallas del recinto los goles del encuentro entre Monterrey y Urawa Red Diamonds, que se jugó a la misma hora en California.

Al respecto, Gallardo dejó en claro la molestia que esto provocó en su escuadra y apuntó: “Me pareció insólito. Es no entender la sensación y la esencia del juego, lo que significa jugar un partido tan importante y que te muestren imágenes de otro partido”.

“Es una cosa que deberían rever. No es la esencia del fútbol. El partido se tiene que jugar ahí y punto, no tienes que mostrar imágenes de otro partido. Creo que eso influye en la gente y también a los que están jugando”, añadió.

Por último, el técnico de River Plate señaló que “la gente de FIFA debería tener más sensibilidad con este tipo de cuestiones. No estoy poniendo ningún tipo de excusa, pero me parece que no está bueno que suceda”.