La dupla técnica que toma fuerza para asumir el interinato de La Roja en el cierre de las Eliminatorias

A más de tres semanas de la eliminación matemática del Mundial 2026 y la salida de Ricardo Gareca, la ANFP sigue en la búsqueda del entrenador que dirigirá a la selección chilena en los últimos dos partidos de las Eliminatorias.

Con la llegada de Felipe Correa como nuevo gerente de selecciones y tras descartar el nombre de Luis Mena como eventual DT interino, ahora en el organismo de Quilín surgieron nuevos nombres para hacerse cargo de La Roja de cara las fechas finales ante Brasil y Uruguay.

Según información de ADN Deportes, el ente que preside Pablo Milad decidió que el entrenador elegido tiene que ser alguien interno que ya tenga contrato por temas económicos y, por lo mismo, optarán por el cuerpo técnico de las selecciones juveniles para tomar de forma interina el mando del seleccionado absoluto.

En ese sentido, el plan es que Sebastián Miranda -actual entrenador de La Roja Sub 17- y Ariel Leporati -adiestrador de la Sub 15- asuman como dupla en la fecha FIFA de septiembre. Además, los amistosos de noviembre ante Rusia y Perú los tomaría Nicolás Córdova, actual entrenador de la selección chilena Sub 20.

La ANFP espera acordar los últimos detalles apenas Sebastián Miranda regrese del cuadrangular amistoso que está disputando en Venezuela con la Sub 17. El anuncio, con Felipe Correa ya al mando de la gerencia de selecciones, se hará los primeros días de julio.

Cabe destacar que el extécnico de la U podrá asumir el desafío sin abandonar del todo sus funciones, ya que el Mundial Sub 17 se disputará en noviembre, dos meses después de los partidos frente a Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias.