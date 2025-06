Azul Azul desestima tener ya gestiones por Eduardo Vargas: “Tienen que coincidir una serie de cosas”

Este jueves se desarrolló una nueva reunión de directorio en Azul Azul con miras al segundo semestre, de la cual se sacaron conclusiones positivas en el Centro Deportivo Azul.

“En términos económicos, es un muy buen año para nosotros. Internacionalmente, además, volvimos a competir. Al margen de la dolorosa eliminación en Copa Chile, estamos bien parados para la segunda rueda”, dijo uno de los directores del club, Aldo Marín, quien fue consultado respecto a la opción de traer refuerzos.

El personero aseguró que dicho tema no fue parte del diálogo en el CDA. “Siempre está latente la opción, pero está pendiente de una evaluación que todavía no se ha hecho porque faltan dos partidos. Además, hay que estar preparado por si se van jugadores (...) Hay un trabajo que ya está hecho respecto de qué podemos necesitar y va a rendir frutos cuando termine la primera parte del torneo”, comentó.

El caso Eduardo Vargas

Ante su salida de Nacional de Uruguay, muchos fanáticos están esperanzados en incorporar al exdelantero, situación respecto a la cual son cautos en Azul Azul.

“Jugadores tan importantes para la U siempre tienen la puerta abierta, pero tienen que coincidir una serie de cosas: el momento del club, del jugador y el presupuesto. No podemos volvernos locos, tirar la casa por la ventana y después quebrar el club”, remarcó Aldo Marin, haciendo hincapié en los elementos económicos como factor, pero que todavía no hay gestión al respecto.

“Para el club es imposible pagar algunos sueldos, pero no sé qué piensa Eduardo Vargas. No tenemos una postura de llamarlo o hacer ofertas porque la Comisión Fútbol aún no se ha reunido. No hay nada hecho”, cerró el director de Azul Azul.