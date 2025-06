Así funciona la nueva cotización previsional: desde agosto también aplicará a empleadores de trabajadores de casa particular

A partir de agosto de 2025, todos los empleadores en Chile deberán aplicar una cotización adicional del 1 % sobre la remuneración imponible de sus trabajadores. Esto, según establece la Ley N° 21.735, parte central de la reforma de pensiones.

Este aporte, que no afecta el salario líquido, corresponde enteramente al empleador. En esta línea, recientemente se aclaró que esto también incluye a aquellas personas que contratan trabajadoras o trabajadores de casa particular.

Respecto al funcionamiento de esta modificación, el pago deberá realizarse dentro del plazo mensual habitual, es decir, hasta el día 13 del mes siguiente si se hace por vía electrónica. Para cumplir con el calendario, las entidades recaudadoras ya están ajustando sus formularios y plataformas.

¿Para qué será este aporte?

El 1 % inicial se desglosa de la siguiente manera:

0,1 % irá a las cuentas individuales AFP para fortalecer el ahorro previsional.

irá a las para fortalecer el ahorro previsional. 0,9 % se destinará al Seguro Social Previsional, enfocándose en financiar la Compensación por Expectativas de Vida para mujeres, una medida para atenuar la brecha previsional producto de su mayor longevidad.

Este aumento es solo el primer paso de un plan gradual que elevará la cotización patronal a 8,5 % del sueldo imponible para el año 2033, mediante etapas que incluyen beneficios como la Cotización con Rentabilidad Protegida, el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), y el Beneficio por Años Cotizados.

Primeros efectos y contexto

El subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, aclaró que “esto no implica ningún cambio en la forma de cotizar, solo que sube el guarismo de cotización: del 10 % al 10,1 %”, manteniendo las planillas habituales.

Adicionalmente, Reyes mencionó que con la publicación de la ley —ya está en el Diario Oficial— se activan los plazos: desde agosto de 2026 comenzará la Cotización con Rentabilidad Protegida, y se consolidarán los aportes al SIS dentro del Seguro Social Previsional.

Según el INE, más de 223.000 trabajadoras y trabajadores de casa particular con contrato están en actividad, principalmente en la Región Metropolitana, y también en Valparaíso, Biobío, Maule y O’Higgins.

La incorporación de este sector es clave, ya que históricamente ha sido más vulnerable en términos laborales y previsionales.

Con este primer tramo, la reforma no solo impulsa un mayor ahorro previsional, sino que avanza hacia un sistema más equitativo y sostenible, especialmente en favor de las trabajadoras domésticas y las mujeres en general. Se trata del pilar inicial de un cambio estructural que se concretará en los próximos años.