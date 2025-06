“Yes, I can help you”: operadora bilingüe de Carabineros salvó por teléfono a turista perdido en cerro de Chile

Durante la noche del domingo, una llamada al 133 activó una operación de rescate en la Región de O’Higgins. Un joven estadounidense, de 20 años, se había extraviado en el cerro Las Higueras, en la comuna de Graneros.

En concreto, el turista no hablaba español , no tenía comida ni abrigo, y no podía enviar su ubicación por GPS. Solo logró llamar a emergencias.

“Estaba lista para tomar el turno de noche cuando a mi compañera le ingresó una llamada. Se escuchaba que era un joven y que hablaba poco español. Preguntaba: Please, does anyone speak English? Yo le dije: yes, I can help you ”, relató Alejandra Reyes, kinesióloga de profesión, contratada como personal civil de la Central de Comunicaciones (CENCO) de Rancagua a LUN.

Los detalles

Alejandra lleva menos de un mes en el cargo y había aprendido inglés años atrás en el Instituto Chileno Norteamericano. El joven le explicó que se encontraba haciendo trekking, había perdido el sendero y no sabía dónde estaba. No recordaba el nombre del cerro, pero lo identificaron gracias a una aplicación en su celular.

“No podía compartir su ubicación, pero nos dictó su latitud y longitud”, explicó. La información fue derivada de inmediato a los equipos de emergencia. A las 22:40 horas, el joven fue encontrado en buen estado de salud.

“Él nos dijo que no tenía carpa, saco de dormir ni comida, solo un plátano y una botella de agua. Afortunadamente, su celular tenía señal. Por la hora y el frío, sabíamos que no podía pasar la noche ahí”, señaló.

Alejandra valoró cómo se resolvió la situación. “Fue la primera vez que contesté una llamada en inglés. Justo iba entrando al turno. Si no hubiera estado, capaz que todo habría demorado más”, dice.

Y dejó un mensaje: “ Está bien hacer trekking, pero hay que ir preparado s. Este chico no llevaba nada. Si su celular no hubiera tenido señal, pudo haber sido distinto”.

El rescate se completó antes de la medianoche. La operadora que salvó el día lleva apenas semanas en el cargo. “El 30 cumplo un mes trabajando acá”, cierra.