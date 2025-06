Varios sin justificar: los diputados con más inasistencias por viajes al extranjero

La diputada Helia Molina (PPD), exministra de Salud, encabeza la lista de parlamentarios con más inasistencias a sesiones de sala por viajes al extranjero. De acuerdo con el registro de Transparencia Activa de la Cámara, acumula 40 ausencias debido a 10 viajes, algunos de los cuales no fueron informados oportunamente en la plataforma de la Ley de Lobby, como exige el reglamento interno.

Aunque los viajes no fueron considerados misiones oficiales, Molina los justificó por su rol académico en temas de salud pública. Sin embargo, en dos salidas recientes —a Panamá y Canadá— omitió registrar las actividades dentro del plazo legal, lo que fue advertido previamente por la Secretaría de la Cámara. Tras consultas periodísticas, la parlamentaria subió fuera de plazo los antecedentes correspondientes.

La legisladora afirmó que sus viajes fueron siempre en representación del país y que “nada es secreto”, ya que participa como expositora en seminarios internacionales sobre infancia y salud pública. “Cada viaje ha sido debidamente autorizado por la corporación (...) uno va a trabajar y dejar en alto el nombre de Chile”, sostuvo, publica La Tercera.

El diputado Diego Schalper (RN) es el segundo en el listado, con 33 inasistencias por viajes al exterior. Señaló que todas sus salidas fueron en el marco de sus funciones en la Comisión de Relaciones Exteriores y como vicepresidente de la International Democratic Union. Sin embargo, al igual que Molina, al menos cuatro de sus viajes no fueron inscritos en la plataforma de lobby.

La diputada Maite Orsini (Frente Amplio) suma 32 inasistencias, 25 de ellas por misiones oficiales vinculadas al Parlatino. Otras siete fueron viajes personales o actividades políticas en el extranjero. Uno de estos, a Canadá, tampoco fue declarado, pese a la advertencia explícita de la mesa. Orsini indicó que ha cumplido con toda la normativa vigente y que está dispuesta a debatir posibles cambios reglamentarios.

En el caso de Claudia Mix (Frente Amplio), sus 30 ausencias corresponden exclusivamente a misiones oficiales, por lo que no estaba obligada a registrarlas en la Ley de Lobby. Argumentó que “nunca me he ausentado por viajes personales” y que toda la información está disponible públicamente.

La diputada Carmen Hertz (PC), con 30 inasistencias, justificó sus salidas por misiones oficiales, actividades políticas y razones personales, en distintos grados de autorización.

Siguen el el ranking

El ranking también incluye a Vlado Mirosevic (28), Lorena Fries (26), Francisco Undurraga (26), Karol Cariola (25) y José Miguel Castro (25), todos con numerosas ausencias por viajes internacionales, en su mayoría justificados, pero algunos sin registro formal en la plataforma de lobby.

Esta situación vuelve a poner en la mira la fiscalización sobre las ausencias parlamentarias y la transparencia en el cumplimiento de normas que regulan los viajes y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.