Trump asegura que conflicto entre Irán e Israel “podría empezar de nuevo, quizas pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que la guerra entre Israel e Irán podría reanudarse en el futuro cercano, a pesar del actual alto el fuego en la región.

Durante una conferencia de prensa tras su participación en la cumbre de la OTAN en La Haya, Trump destacó que aunque las partes involucradas se muestran cansadas y dispuestas a cesar el conflicto, la situación sigue siendo volátil.

En sus palabras, Trump señaló que “la guerra podría empezar de nuevo, algún día, sí. Quizás pronto”, haciendo hincapié en la fragilidad del acuerdo alcanzado.

El mandatario defendió la efectividad de los ataques aéreos estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, asegurando que las mismas quedaron “totalmente inoperables”. No obstante, descalificó un informe filtrado de inteligencia estadounidense que minimizaba el impacto de los bombardeos, tildándolo de “noticias falsas”.

Habrá más negociaciones

Trump también reveló que Estados Unidos “hablaremos con ellos la semana que viene, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé. No creo que sea tan necesario”.

El ex empresario le restó importancia a la necesidad de un acuerdo, afirmando: “Tuvieron una guerra, lucharon, y ahora vuelven a su mundo. Me da igual si tengo un acuerdo o no”.

Además, en tono irónico, sugirió que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, podría necesitar ser renombrado como “secretario de Guerra” debido a la creciente inestabilidad en Medio Oriente.

A pesar de las tensiones, Trump expresó su confianza en que las futuras conversaciones con Irán puedan contribuir a la estabilidad de la región, aunque la situación sigue siendo incierta y peligrosa.