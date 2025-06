Ricardo Gareca encuentra un apoyo en el fútbol chileno: “Es mi amigo y lo quiero, ganando o perdiendo”

Este miércoles, Los Tenores de ADN conversaron con Christian Bassedas, director deportivo de Audax Italiano, quien abordó su estrecha relación con Ricardo Gareca, ex DT de la selección chilena.

Como manager de Vélez, Bassedas fue quien escogió a Gareca para que dirigiera al equipo en 2009. Años después, lo volvió a elegir para la banca del “Fortín”, en 2023.

“Cuando estuve en Vélez, yo elegí a Gareca y fue una etapa extraordinaria de cinco años, donde ganamos mucho. Tengo un reconocimiento de admiración y de respeto por él, muy profundo”, partió señalando el director deportivo del club “itálico”.

Respecto al fracaso de Gareca en La Roja, comentó: “Lo único que puedo decir es que es parte del fútbol y a mí no me sorprende, porque lo he vivido. A mí me ha tocado ser campeón y también pelear el descenso. Es la inestabilidad de la profesión”.

“Sinceramente, no estuve detrás de la etapa que Ricardo tuvo en Chile el primer año, porque estaba metido en otro terreno. Recién este año, cuando llegué a Audax, me volví a reencontrar con él, pero ya el camino no era el esperado. Vi algunos partidos de Chile, pero no soy quién para evaluar lo que pasó”, agregó Christian Bassedas.

Por último, remarcó: “Yo soy amigo de Ricardo, hemos caminado bastante juntos, y lo quiero, ganando o perdiendo. Siempre. Nosotros que somos gente de futbol sabemos cómo es esto”.