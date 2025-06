“Me duele el alma”: madre de Tomás Bravo explota tras revelación de video que muestra a nuevo sospechoso

Una nueva arista en el caso de la desaparición de Tomás Bravo se sumó en las últimas horas.

Esto porque se reveló un video el cual muestra a un nuevo sospechoso en el lugar donde se le perdió el rastro al niño de 3 años, lo cual podría remecer la investigación.

Sobre esto se refirió Estefanía Gutiérrez, madre del pequeño Tomás, quien mediante sus redes sociales explotó por esta situación. “Me duele el alma que después de 4 años sigan riéndose de la muerte de mi hijo”, señaló.

“Y si esto salió hoy no es porque la Fiscalía lo haya mostrado, es porque hoy se está llevando a cabo el juicio de mi tío y la Defensoría lo expuso”, agregó.

En esa línea, la mujer reveló que “antes que mi abogado Pelayo Vial me representará , nadie le dio importancia . La fiscal Cartagena me dijo que en esos vídeos no se podía ver nada claro porque eran solo para captar humo y en la carpeta solo salen imágenes borrosas".

“Cuando llegó Pelayo se insistió en trabajar en eso y no fue un trabajo fácil. Nosotros íbamos a esperar que la Fiscalía de Los Ríos avanzara para poder sacar a la luz todo esto, pero hoy lamentablemente eso no pasó“, aseveró.

Finalmente, Estefanía Gutiérrez escribió: “Justicia para ti, mi pequeño. Duele como aun la Fiscalía, en vez de ser un aporte, solo obstruye tu justicia”.