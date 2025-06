¿Jugará los clásicos ante la UC y la U? En Colo Colo esclarecen la situación de Lucas Cepeda

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, atendió a los medios este miércoles tras finalizar la nueva reunión de directorio de la sociedad anónima que administra a Colo Colo, cuyo objetivo fue analizar el primer semestre de la temporada y proyectar lo que será la segunda parte del año para el “Cacique”.

Al respecto, el timonel de los albos se refirió a los avances en torno a la posible salida de Lucas Cepeda al fútbol extranjero y volvió a remarcar que “no tenemos ninguna oferta formal arriba de la mesa por ningún jugador nuestro”.

Asimismo, aclaró que el extremo de 22 años está disponible para jugar los clásicos pendientes ante la UC y la U mientras no llegue una oferta concreta. “Lucas es un jugador muy apetecido por varios clubes, pero tenemos nada formal. Mientras eso no ocurra, sigue siendo jugador de Colo Colo y se sigue preparando, igual que sus compañeros, para afrontar los próximos dos clásicos que son muy importantes”.

Por otro lado, Mosa abordó el futuro Alan Saldivia y Cristian Zavala, quienes también tendrían opciones para partir de cara al segundo semestre del año: “A mí lo que me gustaría, y creo hablar por todo el directorio, es terminar con este plantel, ojalá que no se fuera nadie”.

“Pero entendemos también las ganas que puedan tener algunos jugadores (de partir). Nosotros tenemos que pelear por el Campeonato y la prioridad es que se queden, pero si hay una propuesta seria por alguno de nuestros jugadores, estamos en condiciones de poder revisarla", añadió.

El presidente de Blanco y Negro también aclaró los rumores sobre una posible salida de Esteban Pavez y señaló que “no tengo ninguna noticia con respecto a que quiera partir. Yo he estado conversando con el capitán varias veces, pero no tenemos nosotros una propuesta, ni tampoco una petición del jugador por querer salir".

Además, reaccionó al castigo que recibió Arturo Vidal por su expulsión ante Audax Italiano y apuntó que “es un hecho lamentable, pero creemos que tenemos equipo para suplir la falta de Arturo y esperamos ir a ganar esos dos clásicos. No me gusta meterme en estos temas, pero creo que las dos amarillas hubiese sido un partido lo lógico. Creo que fue un poco excesivo los dos partidos".

Finalmente, Aníbal Mosa descartó la llegada de nuevo refuerzos a Colo Colo en caso de no concretarse la partida de ningún futbolista. “Antes del partido con Audax Italiano tuve una charla con Jorge (Almirón) y él sabe la misma información que tiene el directorio. Si no se mueve nadie en el equipo, no llegará nadie. Si es que se va alguien del equipo, veremos cómo reemplazarlo", sentenció.