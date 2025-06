“Hemos estado en conversaciones y reuniones en Santiago”: Joan Cruz se acerca a otro club del fútbol chileno / COPA CHILE 2024: Everton vs Universidad de Chile

Joan Cruz podría tener un nuevo desafío en el fútbol chileno luego de su opaco primer semestre en Everton, donde no juega desde mayo.

El mediocampista de 22 años está en el radar de Deportes Temuco, elenco que marcha undécimo en la tabla de posiciones de la Primera B.

Roberto Rojas, gerente deportivo del cuadro temucano, dialogó con La Metro FM y se refirió a Joan Cruz: “Es un muy buen jugador, mucha gente lo conoce. Es formado en Colo Colo y pertenece al Grupo Pachuca. Nosotros estamos enfocados en recibir a los mejores nombres para ser un aporte”.

“Hemos estado en conversaciones y reuniones en Santiago. Hay varias opciones, una danza de nombres, pero hay que tomárselo con cuidado”, agregó Rojas en torno a la búsqueda de refuerzos de cara a la segunda rueda de la Primera B.

El opaco primer semestre de Joan Cruz en Everton

Este primer semestre, Joan Cruz jugó solo 7 duelos por el Campeonato Nacional, siendo titilar en uno de ellos (ante Coquimbo Unido, por la fecha 5).

Además, el volante disputó 5 encuentros por la Copa Chile, marcando un gol contra Unión La Calera.

El ex Colo Colo no juega un partido desde la derrota que sufrió Everton frente a Palestino, el pasado 3 de mayo. Al no ser considerado por su DT, Mauricio Larriera, todo indica que el mediocampista cambiará de aires en este mercado de invierno.