Christian Bassedas, director deportivo de Audax Italiano, conversó este miércoles con Los Tenores sobre el gran presente que atraviesa el cuadro de La Florida como uno de los líderes del Campeonato Nacional 2025 y abordó la posible salida de una de sus grandes figuras: el lateral izquierdo Esteban Matus.

Respecto al buen momento de los “Itálicos”, el exseleccionado argentino valoró que “por suerte estamos teniendo un muy buen Campeonato. También uno tiene más conocimiento del fútbol chileno, de sus futbolistas, de los clubes y las distintas ciudades".

“Todavía estoy en ese proceso y por supuesto que es reconfortante trabajar en el club desde el primer momento, cuando me junté con el presidente y me hizo saber su proyecto y su anhelo de que el Audax pueda volver a ser protagonista y pueda representar la idea que uno tiene dentro del campo de juego", añadió.

Sobre las claves del liderato del equipo de Juan José Ribera, Bassedas explicó que “algunos atributos que fueron positivos es haberle dado continuidad a nuestro cuerpo técnico, porque eran merecedores de iniciar una historia nueva con más fuerza. ‘Coto’ Rivera ha estado en nuestro club peleando situaciones adversas y creo que eso a un entrenador lo mejora y lo potencia".

“También le hemos dado continuidad a algunos muchachos y mejorado su salario. Hemos acertado en los refuerzos que hemos ido a buscar, que fueron principalmente tres muchachos del fútbol chileno como Enzo Ferrario, Jorge Espejo y Leo Valencia, que es nuestro futbolista más talentoso y que tiene un liderazgo innato, que no solo lo representa dentro de la cancha, sino también fuera", añadió.

Christian Bassedas adelanta la salida de una de las figuras de Audax Italiano

Por otra parte, el director deportivo de los “Itálicos” se refirió la situación de Esteban Matus, quien apareció en la órbita de clubes como Colo Colo y Universidad de Chile como posible refuerzo de cara al segundo semestre de este 2025.

“No es una respuesta que dependa de mi deseo porque Audax es un club vendedor y también los muchachos cuando tienen tan buen andar y si llegase a haber alguna posibilidad de crecimiento en lo futbolístico y en lo económico, me gustaría que suceda pensando en el jugador", reconoció.

“Si es por mí me gustaría que continúe con nosotros, pero no quiero ser egoísta en esto. Me gustaría que continúe con nosotros porque es un futbolista muy bueno, es un lateral izquierdo mentiroso por así decirlo, porque tiene características de ser un mediocampista ofensivo con mucha gambeta", remarcó.

Asimismo, destacó que Matus “participa mucho en nuestros goles, es muy sereno e inteligente para asistir bien a los delanteros, entonces es un futbolista importante. Yo siempre digo que el fútbol es en equipo y no me muevo de ahí, pero hay momentos de los jugadores que mejoran a los equipos y por ahí Esteban ha tenido con nosotros un muy buen semestre".

Finalmente, consultado sobre si el lateral 23 años está capacitado para jugar en Colo Colo o la U, Bassedas fue claro en señalar que “sí, no tengo dudas. Es un futbolista que está en pleno proceso de maduración, consolidación y afianzamiento. Ya tiene varios años en Audax, ha tenido un paso por Unión La Calera, entonces tiene partidos encima".