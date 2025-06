“Él me respaldó y me dijo ‘tú vas a ser el capitán’, en un momento donde mucha gente no quería que lo fuera”

Gabriel Suazo se convirtió en uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Colo Colo en los últimos años. El lateral izquierdo, hoy sin club tras su salida de Toulouse, supo lidiar con las críticas en el inicio de su carrera y logró ganarse un puesto de titular hasta transformarse en el capitán del “Cacique”.

Pese a que ya han pasado más de dos años desde su salida del Estadio Monumental, el seleccionado nacional sigue atento a la actualidad de los albos y en los últimos días participó del Podcast Centenario de Colo Colo, donde eligió al técnico que más lo marcó en su etapa en el club: Gustavo Quinteros.

“Creo que he tenido técnicos muy importantes como el Coto (Jose Luis Sierra) que me hizo debutar, me subió, confió en mí. Como Pablo Guede que jugué muchísimo con él”, comenzó señalando el futbolista de 27 años.

“Pero creo que con Gustavo (Quinteros), en un momento muy difícil de mi carrera, cualquier otro técnico lo más sencillo que hubiese hecho es apartarme, decirme muchas gracias no juegas más”, añadió.

En esa línea, el formado en el “Cacique” apuntó que “al final también yo siempre estuve ahí, siempre le puse el pecho a las balas. Siempre que cuando yo hablaba decía que estaba orgulloso de estar acá, por más de la situación en la que estábamos, por más de lo que yo estaba viviendo y que no quería ir a ningún lado”.

“Yo quería ayudar a Colo Colo a salir de esta situación (pelear el descenso), pero Gustavo a mí me ayudó muchísimo. Después me respaldó y me puso de capitán, en un momento donde quizás mucha gente quería que yo no fuese el capitán", confesó.

Finalmente, Gabriel Suazo agradeció el respaldo que recibió del extécnico de Colo Colo. “Él me respaldó. Me dijo ‘tú vas a ser el capitán’. También vio algo en mí que quizás otros técnicos no lo hubiesen visto”, sentenció.