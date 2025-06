La remodelación del Claro Arena, el estadio de la Universidad Católica, sigue avanzando con buen ritmo y podría estar listo en menos de un mes, tal como lo ha anunciado Cruzados S.A.

El presidente de la entidad, Juan Tagle, destacó que el 27 de julio sigue siendo la meta, aunque reconoció los desafíos administrativos que aún deben resolverse antes de la inauguración.

“Hoy hemos energizado el estadio, lo que es un paso fundamental para poder cumplir con nuestros plazos", señaló Tagle. En cuanto a la cancha, indicó que “debería estar lista antes del 15 de julio”, y que los trabajos restantes se enfocan en los detalles, como la finalización de la cubierta.

Claro Arena ya está energizado ⚡🔌

Un nuevo hito se concreta en #ElSueñoCruzado: hemos realizado el proceso de conexión y energización del nuevo estadio de todos #LosCruzados, que funcionará con energía 100% renovable gracias a nuestra alianza con Enel Chile ♻️

Sin embargo, Tagle explicó que aún falta la recepción municipal y la autorización de la delegación presidencial. “El proyecto está en curso, pero necesitamos la colaboración de todas las autoridades para que se cumpla lo establecido", agregó.

Fecha tentativa para su inauguración

Si bien la fecha del 27 de julio sigue siendo el objetivo, el dirigente dejó abierta la posibilidad de que la inauguración se retrase al 10 de agosto, en caso de no cumplir con los trámites. "Si no llegamos al 27 de julio, la siguiente fecha sería el 10 de agosto, pero no vamos a cambiar nuestro propósito mientras no sea imposible", afirmó.

Además de los avances en la remodelación del estadio, Tagle también se refirió al regreso de Felipe Correa como gerente de selecciones de la ANFP, un cargo que Correa ocupó anteriormente en 2015 y 2016.

“Felipe es parte del corazón de Cruzados, y yo no puedo más que apoyarlo. Es una buena noticia para el fútbol chileno que alguien de su nivel profesional y personal tome este cargo", destacó Tagle.