Una de las películas de guerra más aclamadas del último tiempo ya se puede ver en streaming

Las películas de guerra siempre han sido muy bien valoradas y ampliamente aclamadas por el público, gozando de un lugar especial en la industria cinematográfica.

A lo largo de los años son varios los títulos que han llamado la atención de la audiencia, dejando una huella en la memoria colectiva con tramas potentes y recreaciones a gran nivel del escenario bélico.

Bajo este escenario, a comienzos de este 2025 se estrenó una de las cintas más importante de este género en los últimos años, un proyecto independiente liderado por A24.

Se trata nada más y nada menos que de Tiempo de guerra, que vio la luz en abril bajo la dirección de Alex Garland, quien también se encargó de escribir el guion.

La cinta ofrece una experiencia real de un veterano de guerra y el interés de un cineasta por mostrar el conflicto sin adornos. Es un retrato crudo y profundamente personal sobre la memoria, el trauma y la verdad detrás del combate.

Y es que uno de los puntos más llamativos y que le suman un valor especial a la cinta es que está basada en los recuerdos de un veterano de guerra que participó directamente en la producción.

El hombre en cuestión con experiencia militar es Ray Mendoza, quien participó en primera persona de misiones en la Guerra de Irak, que tuvo lugar entre 2003 y 2011.

Tal como lo hizo en Civil War, Garland apuesta por una experiencia visceral que sumerge al espectador en el trauma y las consecuencias de la guerra. Desde A24 logran plasmar en pantalla la crudeza y realismo de la guerra, algo fundamental para reflejar lo que ocurre en estos escenarios.

El elenco está compuesto por Joseph Quinn (Gladiador II), Finn Bennett (True Detective: Night Country), Will Poulter (The Bear), Cosmo Jarvis (Shogun), Kit Connor (Heartstopper), Noah Centineo (El novato) y Charles Melton (May December), entre otros.

Otro punto a destacar es que, si bien no es la película más cara de A24 con 20 millones de dólares, es una producción a gran escala, similar a Civil War, que con 50 millones de dólares se convirtió en la película más costosa de la productora.

Tiempo de guerra ya se encuentra disponible en Prime Video, donde se posicionó rápidamente en el Top 10.