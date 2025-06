TVN entre fuego cruzado: Matthei arremete contra canal estatal, mientras que Tohá defiende su rol nacional

La crisis que atraviesa Televisión Nacional de Chile (TVN) no ha dejado a nadie indiferente, y mucho menos a los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia del país.

En ese sentido, durante esta jornada, la carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, afirmó que lo que sucede con la señal estatal “no tiene explicación y no puede ser que nos cueste”.

Además, dijo que “ estar endeudado para ver el chavo del 8 no me parece ”, agregando que “no veo que estén ejerciendo un rol muy distinto a otros canales”.

Por lo mismo, dijo que buscará cambios radicales con la estación pública. “Reducirla al mínimo posible, archivos, señales. Puede dar rol en materia cultural. Realmente lo que hay hoy día no tiene viabilidad”, aseveró.

Sin embargo, desde la región del Biobío, la precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, defendió el rol de TVN en conversación con Radio ADN. “Como ella encuentra que no está cumpliendo el rol, ¿hay que reducirlo al mínimo para que lo cumpla menos todavía? No entiendo cuál es la idea", partió diciendo.

“La razón por la cual Televisión Nacional ha pasado una crisis tan larga es porque en el periodo que toda la televisión entró en crisis, cuando la torta publicitaria se achicó, todos los dueños de canales hicieron enormes inyecciones de financiamiento”, explicó.

“Y Televisión Nacional, como canal del Estado, no recibió esa inyección de financiamiento en su época. Lo empezó a recibir tardíamente y en cantidad insuficiente ”, complementó Tohá.

Por lo mismo, la exministra del Interior declaró que “un proyecto nacional de televisión es importante para que haya un medio que represente el interés general, un medio que esté preocupado de las dimensiones educativas, informativas, que a veces comercialmente no son de interés para la televisión privada".