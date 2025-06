Trump estalla contra Israel por bombardeo tras tregua: “No saben qué mierda están haciendo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó duras críticas contra Israel tras los bombardeos ejecutados en Teherán, pese al anuncio de alto al fuego que él mismo había comunicado horas antes.

En declaraciones desde la Casa Blanca antes de partir a la cumbre de la OTAN en La Haya, el mandatario no ocultó su molestia: “ No estoy muy contento con lo que hizo Israel. Hubo un misil que fue disparado después del límite de tiempo. Ahora Israel tiene que calmarse”.

El magnate agregó que no le gustó “que la respuesta fuese tan fuerte” y aseguró que vio “muchas cosas que no me gustaron”. La ofensiva israelí —según Trump— se dio justo después del acuerdo: “Israel bombardeó enormemente (...) Estoy enojado también con Irán. Ambos países han estado luchando tanto y tan duro que no saben qué mierda están haciendo”, sentenció.

En paralelo, a través de su red Truth Social, el republicano lanzó un ultimátum directo: “ISRAEL. NO DEJEN CAER ESAS BOMBAS. SI LO HACEN, ES UNA VIOLACIÓN GRAVE. TRAIGAN A SUS PILOTOS A CASA, ¡AHORA!”.

El enojo de Trump se enmarca en el fracaso de la breve tregua entre Israel e Irán, anunciada por él, pero rechazada por Teherán, que negó haber accedido a un acuerdo. Horas más tarde, Israel denunció un nuevo ataque iraní con misiles y ordenó una ofensiva “de alta intensidad” en la capital iraní.

El gobierno iraní desmintió cualquier acción posterior a la supuesta tregua y acusó a Israel de mentir para justificar nuevos ataques. Entre los blancos estuvo la prisión de Evin, lo que desató condenas desde Naciones Unidas.