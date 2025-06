“Me llamaron dos veces”: campeón con Colo Colo revela interés de la U y explica por qué no firmó con los azules / CAMILO ALFARO

Ramiro González registra pasos por tres equipos del fútbol chileno: Unión Española, Colo Colo y Everton, su actual club. Pero pudieron haber sido cuatro, con Universidad de Chile, donde el zaguero central estuvo muy cerca de firmar mucho antes de llegar al “Cacique”.

En diálogo con TNT Sports, el defensa argentino-chileno reveló que fue contactado por los azules en dos oportunidades. “Me llamaron dos veces, antes de irme a México (2018), y después cuando terminé contrato con León (2021), ahí estuve más cerca todavía de llegar a la U”, señaló.

“Tras finalizar contrato con León, me llamaron de la U, en ese momento estaba el colombiano Santiago Escobar como entrenador. Estuve cerca de firmar, pero no se terminó dando y después me fui a Talleres de Córdoba”, agregó el defensor sobre su fallida llegada al cuadro universitario.

¿Por qué no se concretó su fichaje en Universidad de Chile? Pese al interés inicial que mostraron los azules, Ramiro González explicó: “No se dio, porque la U terminó llevando a otro jugador y ahí se cayó la negociación. Después se me dio la oportunidad de jugar en la Primera División de Argentina, que era mi cuenta pendiente”.

Vale recodar que el zaguero vistió los colores de Unión Española entre 2017 y 2018. Luego de pasar por México y Argentina, volvió a Chile para jugar en Colo Colo, donde estuvo entre 2023 y 2024. Tras su salida del elenco albo, González firmó con Everton, equipo que defiende actualmente.

En su etapa con el “Cacique”, el futbolista de 34 años se coronó campeón del Torneo Nacional, la Copa Chile y la Supercopa.