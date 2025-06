Esta es la razón de la ausencia de Faloon Larraguibel en “Primer Plano” y de su alejamiento de la TV

Faloon Larraguibel abordó lo que ha sido su presente tras su salida del reality Palabra de honor, y de su distanciamiento de la televisión, tras participar en dos realities y en algunos programas de Canal 13. Además, comentó por qué finalmente no estuvo en Primer Plano.

Actualmente enfocada en su vida familiar, la ex chica reality explicó que está priorizando pasar tiempo con sus hijos. “La verdad es que no quiero nada. Ni siquiera he aceptado ir a algún lugar, porque no quiero la verdad”, aseguró a Lima Limón.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a su retorno a la pantalla chica. “Yo creo que ya después, como en la quincena de julio voy a empezar a ir a los programas, ahí me van a ver”, afirmó.

¿Por qué se ausentó de Primer Plano?

Uno de los puntos que más llamó la atención fue su referencia a la cancelación de su presencia en el estelar de farándula de Chilevisión. “No pude estar en Primer Plano, por otro tipo de cosas... pasó algo puntual”, confesó.

Al ser consultada directamente sobre ese hecho, entregó una explicación que dejó entrever conflictos de gestión entre canales: “Teníamos todo con Primer Plano, ya estaba listo, pero no tuve autorización del canal. Pero después ya voy a poder ir, para que estén atentos”.