¡Dieron importante paso en su relación! La decisión que revelaron Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

Es una decisión que quisieron contarle al mundo. Una que sumaría un nuevo paso en la relación de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Los finalistas de Palabra de Honor, reality que termina este domingo, sumaron un nuevo ingrediente a su ya consolidada relación.

Así, el ex Gran Hermano contó a LUN que conoció a los hijos de Faloon.

“Es loco, yo dije no sé qué va a ser de mí cuando los conozca, pero los conocí y ¿sabes qué? fue todo bien. Son tan agradables los cabros que lo pasamos bien, jugamos juntos, nos reímos, hemos ido a lugares, jugado Play (Station), imagínate, cosas que nunca me imaginé que iba a hacer (con los hijos de Faloon), pero así se han dado (las cosas), me he dejado llevar, lo he disfrutado, es fluido, así que bien”, relató.

En tanto, Faloon indicó que ha conocido “a algunas personas de mi familia y yo, bueno, yo conozco a su hermano, a su mamá, entonces de a poquito hemos ido ahí como agrandando todo esto”.