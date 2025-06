“Cuando volvimos a jugar, ya estaba definido todo”: el lamento de Miguel Ángel Russo por la eliminación de Boca Juniors del Mundial de Clubes

Boca Juniors ganó en las tribunas del Mundial de Clubes 2025, pero en la cancha se fue eliminado del torneo sin siquiera ganar un partido.

La guinda de la torta la puso este martes al apenas empatar con el Auckland City, elenco amateur de Nueva Zelanda.

“Hasta el gol de ellos, fue todo nuestro. Después, la demora y sabiendo el resultado, costó. El bajón lo tuvimos porque cuando volvimos a jugar ya estaba definido todo”, recalcó el DT de los xeneizes, Miguel Ángel Russo, lamentando el hecho de no haber podido llevarse un triunfo del torneo.

“La última imagen no es buena, es el tercer gol de pelota parada que nos hacen”, recalcó en DAZN.

"HASTA EL GOL DE ELLOS FUE TODO NUESTRO. EL BAJÓN LO TUVIMOS CUANDO ENTRAMOS A JUGAR DESPUÉS DE LA TORMENTA Y ESTABA TODO DEFINIDO. LA ÚLTIMA IMAGEN NO ES BUENA"



✍️ Miguel Ángel Russo



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/sypBpNatCs — SportsCenter (@SC_ESPN) June 24, 2025

Ya en conferencia de prensa, Miguel Ángel Russo apuntó a diversos factores para explicar lo inexplicable del resultado ante el Auckland City.

“En el primer tiempo tuvimos muchas situaciones, podría haber sido otro el partido. Con la tormenta y todo, hay un montón de cosas que no te juegan a favor, pero Boca es Boca y este tipo de partidos los tiene que resolver de otra forma. Yo me hago responsable de todo”, dijo el ex DT de la U de Chile, que también reconoció que el volver a la cancha tras la tormenta ya habiendo quedado matemáticamente eliminados del torneo también influyó.

“Lo de Benfica y el Bayern fue muy bueno, hoy también hubo cosas buenas en el primer tiempo. Nos podríamos haber ido ganando. Ya sabíamos el resultado de Benfica y todo eso te afecta”, cerró Miguel Ángel Russo.