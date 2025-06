My Chemical Romance regresa a Chile: cuándo, dónde y cómo adquirir las entradas para el concierto

My Chemical Romance, año 2005, Getty Images / Larry Marano

Después de casi dos décadas, My Chemical Romance confirma su esperado regreso a Chile como parte de su South America Tour 2026.

El concierto se realizará el 29 de enero en el Estadio Bicentenario de La Florida.

La banda estadounidense, ícono del rock alternativo y del movimiento emo viene de una exitosa gira por estadios en Norteamérica durante el año 2025, titulada “Long Live”: The Black Parade, con múltiples fechas agotadas.

Gerard Way y compañía vendrán acompañados por The Hives

Como parte del espectáculo, The Hives se suman como Special Guest. Reconocidos por su energía en vivo, su estilo garage-rock y sus presentaciones con esmóquines, la banda sueca ha vendido millones de discos en sus más de 30 años de trayectoria.

My Chemical Romance lanzó recientemente una edición deluxe de su segundo álbum, Three Cheers For Sweet Revenge, certificado triple platino. Esta nueva versión, publicada a casi 21 años de su debut, incluye mezclas renovadas a cargo del productor ganador del Grammy, Rich Costey.

¿Cómo adquirir las entradas para ir al concierto de My Chemical Romance?

La preventa exclusiva de Caja Los Andes comenzará el jueves 26 de junio a las 12:00 pm y se extenderá hasta el viernes 27 a las 11:59 am, con un 20% de descuento para afiliados activos o pensionados, limitado a 2.800 tickets y máximo dos entradas por afiliado. Para acceder al beneficio, deben estar registrados previamente en Ticketmaster.cl.

La venta general iniciará el viernes 27 de junio a las 12:00 pm. Todos los procesos relacionados con la venta de entradas se realizará a través de Ticketmaster.cl.