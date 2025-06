“Me cansé de poner plata”: dueño de un elenco del fútbol chileno anuncia su salida del equipo

𝗥𝗮𝘂́𝗹 𝗗𝗲𝗹𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗶𝗿𝗺𝗮 𝘀𝘂 𝘀𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗨𝗻𝗶𝗼́𝗻 𝗦𝗮𝗻 𝗙𝗲𝗹𝗶𝗽𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘀 𝟭𝟵 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼́𝗻 ✅ Raúl Delgado, el histórico controlador de Unión San Felipe, ha anunciado oficialmente que este será su último año al mando del club. Tras 19 años al frente de la institución, Delgado deja en claro que su ciclo está cumplido y que busca asegurar un futuro sólido para el equipo antes de su partida. ✅ “Estoy motivado para dejar al club en el lugar que se merece, pero estoy desmotivado porque no podemos hacer lo que quisiéramos, como mantener un plantel competitivo. Además, me cansé de poner dinero. ✅ Este club, sin recursos adicionales, no funciona. Este es mi año 19 y siento que he cumplido con mi tarea”, expresó Delgado. Desde que asumió el control en 2006, Raúl Delgado transformó a Unión San Felipe, dotándolo de una infraestructura adecuada y llevándolo a importantes logros, como un ascenso a Primera División y la histórica participación en la Copa Sudamericana. “Cuando llegué, el club no tenía ni siquiera una pelota para entrenar. Hoy dejamos una institución con instalaciones que corresponden a su categoría”, destacó. ✅ Aunque el club ha estado a la venta por algún tiempo, aún no ha llegado una oferta convincente. Delgado expresó su deseo de que la próxima gestión esté en manos chilenas, con la misma pasión y compromiso que él puso durante estos años. ✅ Consultado sobre las diferencias con equipos como Limache y Magallanes, Delgado defendió el historial de San Felipe. “San Felipe tuvo campañas tan buenas como las de Magallanes o Limache. Ganamos un ascenso, jugamos en Primera División, fuimos protagonistas y llegamos a competir en Sudamericana. Son etapas, y cada club tiene sus momentos”, afirmó. ✅ De cara al cierre de su gestión, Delgado reafirmó su compromiso para que Unión San Felipe termine el año de manera competitiva y lista para enfrentar los desafíos del futuro. Su deseo es que el próximo controlador continúe el trabajo realizado y lleve al club a nuevos éxitos. ✅ Con esta noticia, el Uní Uní inicia una nueva etapa en su historia, marcada por los desafíos deportivos y la búsqueda de un nuevo liderazgo.