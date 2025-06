Este es el país al que están huyendo los jubilados de EE. UU. por su menor costo y mayor calidad de vida

Con un clima agradable, un costo de vida más accesible y atención médica de calidad, España se ha transformado en uno de los destinos preferidos por los jubilados de Estados Unidos, superando a tradicionales estados como Florida y Georgia.

Según datos de la organización InterNations y el informe 2025 de Global Citizens Solutions, España ocupa el primer lugar entre los países más recomendados para el retiro de ciudadanos estadounidenses, destacando por su alta calidad de vida, múltiples opciones de ocio y un sistema de salud que supera con creces al norteamericano: el país europeo figura en el puesto 10 del índice global de salud, mientras que Estados Unidos ocupa el lugar 38.

La decisión de miles de jubilados de trasladarse al extranjero se explica también por la creciente preocupación ante posibles recortes en la seguridad social en EE.UU., así como por el alza sostenida en el costo de vida. A pesar de que España tiene una carga tributaria levemente superior, muchos consideran que los beneficios —como deducciones fiscales por edad, acceso a salud pública y exenciones específicas para mayores de 65 años— justifican ampliamente el cambio.

El costo mensual promedio para vivir en España se estima entre $2.000 y $2.500, incluyendo arriendo, según Global Citizens Solutions. A esto se suma la posibilidad de acceder a visados no lucrativos o de visitante, que permiten residencias extendidas sin necesidad de trabajar o estudiar.

Marsha Scarbrough, una jubilada estadounidense que compartió su experiencia en Travel and Leisure, detalló los trámites que realizó para establecerse en España: “Solicité un informe del FBI, mi médico certificó que no tenía enfermedades infecciosas y contraté un seguro de salud español”. Tras reunir los documentos y traducirlos oficialmente, logró iniciar una nueva vida como expatriada en Europa, publica el The New York Post.

La tendencia revela un cambio de paradigma entre los jubilados estadounidenses, que ya no solo miran dentro de su país para pasar sus últimos años, sino que optan por alternativas más asequibles y con mejor calidad de vida fuera de sus fronteras.