Elecciones Primarias 2025: ¿Hay multas por no ir a votar este domingo 29 de junio? / Miguel Angel Bustos

Este domingo 29 de junio se realizarán las Elecciones Primarias Presidenciales 2025, donde se definirá al candidato del oficialismo para la primera vuelta. En la contienda participarán Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (PPD) y Jaime Mulet (FRVS), todos miembros del pacto Unidad por Chile.

Dado que se trata de un proceso voluntario, no existe obligación legal de votar. Por tanto, no hay multas para quienes decidan no participar en esta jornada electoral.

Sin embargo, la situación es diferente para quienes fueron designados vocales de mesa. En ese caso, sí se aplica una sanción si no se cumple con esta responsabilidad cívica. La multa va entre 2 y 8 UTM, es decir, desde $137.570 hasta $550.280 pesos, aproximadamente.

Pueden participar de estas primarias los militantes de partidos del pacto Unidad por Chile y también los independientes que figuren en el padrón electoral y no estén afiliados a ningún partido político.

Para consultar si fuiste designado vocal de mesa, se debe ingresar al sitio oficial del Servicio Electoral de Chile (Servel), donde se puede hacer la verificación con el RUT en la pestaña “Consulta de datos electorales”.