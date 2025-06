Trump respalda un “cambio de régimen” en Irán y dice que los bombarderos B-2 ya están en EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo un guiño sobre respaldar un “cambio de régimen” en Irán, un día después del bombardeo a tres centrales nucleares iraníes.

“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de Régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede HACER IRÁN GRANDE DE NUEVO, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ”, ha escrito en su plataforma Truth Social.

Trump hizo un juego de palabras con MIGA (Make Iran Great Again) que trae a la memoria el término MAGA (Make América Great Again).

En otro mensaje, el presidente de EE.UU. aseguró que los bombarderos B-2, que lideraron el ataque a las instalaciones nucleares iraníes, ya han aterrizado en Misuri.

“¡Gracias por un trabajo bien hecho!”, escribió el mandatario a los pilotos.