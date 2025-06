Jorge Almirón sorprende y anticipa la posible venta de Lucas Cepeda al extranjero: “Seguramente a Colo Colo le va a entrar un buen dinero”

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, habló en conferencia de prensa tras la derrota ante Audax Italiano y abordó la situación de Lucas Cepeda, quien podría seguir su carrera en el extranjero el segundo semestre.

“Todavía no he hablado nada con Daniel Morón. No sé si Cepeda va a partir o no. A mí nadie me ha dicho que ha llegado una oferta formal por Cepeda. Hay mucha especulación”, partió señalando el técnico albo.

“Lucas ha tenido un buen rendimiento desde que llegó al club. Ha ido creciendo, llegó a la selección chilena y es un jugador importante, además es joven. Entonces, claro que tiene mucho futuro, por no hay nada concreto hoy”, remarcó el entrenador del “Cacique”.

Por último, Jorge Almirón reconoció que Colo Colo se vería beneficiado económicamente si es que vende a Lucas Cepeda. “Si hay una venta, seguramente a Colo Colo le va a entrar un buen dinero, porque Cepeda viene de la Primera B y cuando llegó no era tan conocido. En un año se convirtió en un jugador importante para el club”, concluyó.

Los lamentos de Almirón por la derrota ante Audax

Sobre la derrota ante Audax Italiano, el técnico de Colo Colo comentó: “Por cómo se dio el partido, lo pudimos haber ganado, tuvimos situaciones para hacerlo. Por ese deseo de ganar, ellos aprovecharon una jugada que tuvieron para el 2-1. Luego nosotros tuvimos para empatarlo, pero no se pudo. Las sensaciones son de bronca por el esfuerzo que hizo el equipo”.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, Audax es uno de los animadores del torneo. Creo que el partido fue muy parejo, por momentos dominamos el juego y tenía la sensación de que nosotros estábamos más cerca de ganar, pero hay que pegar en los momentos importantes y no lo hicimos”, lamentó el DT del “Cacique”.

De cara a lo que viene, con la apertura del mercado de pases, Almirón mencionó: “Es momento de reuniones, de tener tranquilidad y de ver qué situaciones se van a concretar. Hay jugadores que seguramente los vendrán a buscar de otros clubes. Hay varias cosas que hablar”.