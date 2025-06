Ignacio “Jaula” Bahamondes tuvo un amargo regreso a la UFC. Este sábado, el peleador chileno no pudo festejar en Azerbaiyán y cayó ante el local Rafael Fiziev, 11° del mundo, en la pelea co-estelar de UFC Bakú.

El deportista nacional dio una dura batalla en el octágono durante los tres rounds, pero perdió por decisión unánime de los jueces y se quedó a las puertas de volver a meterse dentro del top 15 de la categoría del peso ligero.

Una vez conocido el resultado, la “Jaula” Bahamondes no ocultó su frustración. Sin embargo, lanzó una emotiva promesa en sus redes sociales de cara a los desafíos que se avecinan.

“Esta noche (sábado) no se pudo. No pude encontrar mi ritmo, mi pelea, pero vamos a volver más fuertes. Como todo chileno, nos caemos, nos volvemos a parar mucho más fuerte y seguimos adelante”, declaró en un video en su cuenta de Instagram.

“Este es el comienzo, no me voy a rendir. Nada me detiene. Le doy gracias a dios por darme la oportunidad de representar mi país frente a todo el mundo. Volveremos más fuerte”, agregó Bahamondes.