El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, atendió a los medios este domingo en la previa del duelo entre Audax Italiano y Colo Colo en La Florida por la fecha 15 del Campeonato Nacional y se refirió la posible salida de Lucas Cepeda de cara al segundo semestre del 2025.

Consultado sobre la situación del extremo de 22 años, el timonel de los albos aclaró que “efectivamente muchos clubes han hecho saber que les interesa contar con Lucas, pero la verdad es que a nosotros no nos ha llegado ninguna propuesta seria, aunque creemos que es por el momento”.

“Nosotros estamos esperando primero tener una propuesta arriba de la mesa y obviamente que nos gustaría tener un porcentaje para una futura reventa de Lucas”, agregó sobre los términos en que se podría dar su eventual partida del Estadio Monumental.

En esa línea, Mosa abordó la llegada de nuevos refuerzos para la segunda parte del año y fue claro en señalar que “primero tenemos que ver cuáles son las reales intenciones por algunos jugadores nuestros. Una vez que tengamos eso, ya tenemos conversaciones con el técnico para ver de qué manera se pueden reemplazar".

“Nosotros no queremos despotenciar el equipo. Aquí se ha hablado de mucha cantidad de jugadores y eso no es así. Nosotros queremos mantener un equipo competitivo, entendiendo que hay algunos jugadores que puedan partir. Pero primero que nada mantener un nivel para poder competir por el Campeonato", complementó.

Asimismo, remarcó que “nosotros tomamos las decisiones cuando tenemos cosas concretas arriba de la mesa. Con el directorio estamos en permanente contacto y si es que aparecen estas propuestas formales, no cuesta nada llamar a un directorio extraordinario para discutirlo. Nosotros no estamos en liquidación, no estamos desesperados en deshacernos de nuestros jugadores".

Por último, el presidente de Blanco y Negro ahondó sobre su relación con el técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, y reconoció que “hemos ido acercando las posiciones y tenido conversaciones con Jorge. La institución es lo primero, él lo entiende así y también es lo que corresponde, así que seguimos trabajando”.